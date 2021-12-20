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Клубы АПЛ отказались от идеи переносить матчи в Рождество

18:37
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В Великобритании три дня подряд фиксировались высокие показатели заражаемости за все время пандемии. Однако англйиские клубы отказались от идеи приостановить чемпионат и перенести все ближайшие матчи, сообщает Daily Mail.

Отмена еще может случиться, но главной проблемой может стать рождественское время: по традиции английского футбола множество матчей проходят в новогодние каникулы, но если нашествие «омикрона» будет нарастать, то это может сказаться на проведении матчей в Рождество и Новый год.

В АПЛ — худший процент вакцинированных среди топ-лиг. Самые последние данные показывают, что почти треть игроков лиги не получили двухэтапный курс.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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