Клубы АПЛ отказались от идеи переносить матчи в Рождество

В Великобритании три дня подряд фиксировались высокие показатели заражаемости за все время пандемии. Однако англйиские клубы отказались от идеи приостановить чемпионат и перенести все ближайшие матчи, сообщает Daily Mail.

Отмена еще может случиться, но главной проблемой может стать рождественское время: по традиции английского футбола множество матчей проходят в новогодние каникулы, но если нашествие «омикрона» будет нарастать, то это может сказаться на проведении матчей в Рождество и Новый год.

В АПЛ — худший процент вакцинированных среди топ-лиг. Самые последние данные показывают, что почти треть игроков лиги не получили двухэтапный курс.