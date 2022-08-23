Тухель хочет видеть форварда «Милана» Леау в «Челси»

«Челси» интересуется форвардом «Милана» Рафаэлем Леау. Клуб уже приступил к переговорам с итальянцами, пишет Football.London.

По данным источника, наставник лондонцев Томас Тухель хочет заполучить Леау до закрытия летнего трансферного окна.

«Челси» также может включить в сделку по переходу португальца одного или нескольких футболистов.

Леау играет в «Милане» с августа 2019 года, перейдя из «Лилля». В прошедшем сезоне серии А он провел 34 матча, забив 11 голов и отдав 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.