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Сегодня, 08:45

Тухель хочет видеть форварда «Милана» Леау в «Челси»

Виктория Кравченко
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«Челси» интересуется форвардом «Милана» Рафаэлем Леау. Клуб уже приступил к переговорам с итальянцами, пишет Football.London.

По данным источника, наставник лондонцев Томас Тухель хочет заполучить Леау до закрытия летнего трансферного окна.

«Челси» также может включить в сделку по переходу португальца одного или нескольких футболистов.

Леау играет в «Милане» с августа 2019 года, перейдя из «Лилля». В прошедшем сезоне серии А он провел 34 матча, забив 11 голов и отдав 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

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Тоттенхэм – Вулверхэмптон
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 1 : 1
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Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
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Лидс – Челси
 3 : 0
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 0 : 2
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Ньюкасл – Ман. Сити
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22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

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Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

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Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

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Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Джек Харрисон

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Лидс

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И К Ж
Дарвин Нуньес

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Ливерпуль

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Борнмут

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