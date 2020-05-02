Триппьер может быть на год отстранен от футбола за нарушение правил о ставках

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер подозревается в нарушении правил о ставках. За незаконную деятельность 29-летнему футболисту грозит дисквалификация сроком на один год, сообщает Sky Sports.

Международная футбольная ассоциация Англии обвинила Триппьера в том, что он замешан в ставках на свой переход из лондонского «Тоттенхэма» в «Атлетико», который состоялся в июле 2019 года. Сам футболист свою вину полностью отрицает.

Напомним, что Триппьер перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико» за 21,7 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее правило о ставках нарушил нападающий Дэниэл Старридж, он распространил информацию, что позволило его брату сделать ставку на переход игрока в «Севилью» в январе 2018 года. Старриджа за это отстранили от футбола на четыре месяца и оштрафовали на 150 тысяч фунтов.