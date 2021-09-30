Трент Александр-Арнольд не поможет «Ливерпулю» в матче с «Манчестер Сити» из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд не сыграет в матче седьмого тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист получил травму. По словам главного тренера «красных» Юргена Клоппа, он не будет доступен для этой игры. Также из-за травмы пропустит матч Тиагу Алькантара. Оба игрока должны вернуться после паузы на матчи сборных.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 3 октября. Начало в 18.30 по московскому времени. 22-летний Александр-Арнолд в текущем сезоне провел шесть матчей за «красных» и сделал три результативные передачи.