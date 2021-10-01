Дено раскритиковал Артету

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено раскритиковал главного тренера команды Микеля Артету. Также он не удивлен покупке клубом нового вратаря в летнее трансферное окно.

«Не было четкой причины, по которой я выбыл из состава. Это решение тренера не имело ничего общего с моим выступлением. Артета — тренер, решает только он. Мне сложно. Я не удивился подписанию Рамсдейла, даже если он обошелся почти в 30 миллионов. Здесь — как бы странно это ни звучало — такая ситуация почти нормальна», — цитирует Sport Bild Лено.

Лено перешел в «Арсенал» в 2018 году, но в этом сезоне ни сыграл ни одного матча в чемпионате Англии.