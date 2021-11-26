Тренер «Ньюкасла» сдал отрицательный тест на коронавирус
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау излечился от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
По данным источника, специалист сдал отрицательный тест на Covid-19. Он сможет присутствовать на матче 13-го тура АПЛ с «Арсеналом». Эта игра для него станет дебютной на посту главного тренера «сорок».
Хау возглавляет «Ньюкасл» с 8 ноября. Ранее он пропустил игру 12-го тура АПЛ против «Брентфорда».
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