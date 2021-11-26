Роналду по просьбе певицы Pink подарит детям футболки с автографами на Рождество
Американская певица Pink обратилась к футболисту «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду с просьбой поучаствовать в благотворительной акции.
«Привет, Криштиану! — написала Pink в Twitter. — В этом году я спонсирую Рождество нескольким детям, которые ничего не хотят, кроме твоих футболок. Я полна решимости сделать так, чтобы они их получили. Не хотите прислать мне пару и изменить их жизнь? Знаю, что ты постоянно делаешь замечательные вещи, но...»
«Привет Pink! Я рад помочь. Отправлю несколько футболок с автографами для детей, без проблем», — ответил Роналду.
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