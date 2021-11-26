В «Вулверхэмптоне» заявили, что не собираются возвращать Тринкана в «Барселону» раньше срока

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаге отреагировал на слухи о том, что «Барселона» может отозвать из английского клуба форварда Франсишку Тринкана.

«Если «Барселона» следит за Франсишку, то, конечно, может заметить, что он прогрессирует. Тем не менее, к нам никто не обращался. Тринкан счастлив в нашей команде», — приводит Goal слова Лаге.

Тринкан выступает за «Вулверхэмптон» на правах аренды из «Барселоны» до конца сезона-2021/22, сделка предусматривает опцию выкупа. На его счету 1 гол в 9 матчах за «волков». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего португальца в 22 миллиона евро.