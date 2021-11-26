В «Вулверхэмптоне» заявили, что не собираются возвращать Тринкана в «Барселону» раньше срока
Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаге отреагировал на слухи о том, что «Барселона» может отозвать из английского клуба форварда Франсишку Тринкана.
«Если «Барселона» следит за Франсишку, то, конечно, может заметить, что он прогрессирует. Тем не менее, к нам никто не обращался. Тринкан счастлив в нашей команде», — приводит Goal слова Лаге.
Тринкан выступает за «Вулверхэмптон» на правах аренды из «Барселоны» до конца сезона-2021/22, сделка предусматривает опцию выкупа. На его счету 1 гол в 9 матчах за «волков». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего португальца в 22 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt303563e6fcd5ed17
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю