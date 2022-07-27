Тренер «Ноттингем Форест» рассказал, что переход Лингарда воодушевил всю команду
Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер рассказал, что решение полузащитника Джесси Лингарда подписать контракт с клубом воодушевило всю команду.
«Приход Джесси показывает, что мы хотим быть конкурентоспособными в АПЛ. Новость о том, что Лингард подписал контракт, воодушевила всех остальных в команде. Джесси прекрасно показывает себя на тренировочной площадке. Думаю, все чуть-чуть подняли свой уровень сейчас. Лингард хочет быть частью команды, он оказывает отличное влияние на остальных», — приводит официальный сайт «лесников» слова Купера.
Лингард перешел в «Ноттингем Форест» в статусе свободного агента 21 июля 2022 года. 29-летний англичанин подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года.
Предыдущей командой полузащитника был «Манчестер Юнайтед».
|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -