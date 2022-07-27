Тренер «Ноттингем Форест» рассказал, что переход Лингарда воодушевил всю команду

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер рассказал, что решение полузащитника Джесси Лингарда подписать контракт с клубом воодушевило всю команду.

«Приход Джесси показывает, что мы хотим быть конкурентоспособными в АПЛ. Новость о том, что Лингард подписал контракт, воодушевила всех остальных в команде. Джесси прекрасно показывает себя на тренировочной площадке. Думаю, все чуть-чуть подняли свой уровень сейчас. Лингард хочет быть частью команды, он оказывает отличное влияние на остальных», — приводит официальный сайт «лесников» слова Купера.

Лингард перешел в «Ноттингем Форест» в статусе свободного агента 21 июля 2022 года. 29-летний англичанин подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года.

Предыдущей командой полузащитника был «Манчестер Юнайтед».