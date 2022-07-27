«Фулхэм» достиг принципиальной договоренности о покупке Лено у «Арсенала» за 8 миллионов фунтов

«Фулхэм» достиг принципиальной договоренности о покупке вратаря «Арсенала» Бернда Лено, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «дачники» заплатят 8 миллионов фунтов за 30-летнего немца. Как только стороны окончательно согласуют все детали, футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом.

Лено перешел в «Арсенал» из «Байера» в июле 2018 года. В прошлом сезоне голкипер пропустил 11 голов в 8 матчах за «канониров», отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8,1 миллиона фунтов.