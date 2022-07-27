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27 июля, 14:58

«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке защитника «Аякса» Мартинеса за 57 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лисандро Мартинес.
Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса.

24-летний аргентинец подписал контракт с английским клубом до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся «МЮ» в 57,37 миллиона евро.

Мартинес выступал за «Аякс» с июля 2019 года. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за команду.

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/lisandro-martinez-completes-signing-for-man-united?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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