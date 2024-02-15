Болельщику «Челси» за нацистское приветствие запретили посещать матчи три года

Болельщик «Челси» получил продолжительный запрет на посещение матчей, сообщает пресс-служба полиции Лондона в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным издания, фанат был наказан за нацистское приветствие во время гостевого матча 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:1), который состоялся в понедельник, 6 ноября 2023 года. Болельщик «Челси» должен выплатить штраф. Кроме того, он не может ходить на матчи команды на протяжении трех лет.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 34 очка за 24 матча.