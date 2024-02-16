Американские бизнесмены станут владельцами «Вест Бромвича»

«Вест Бромвич» на официальном сайте объявил, что компания, возглавляемая предпринимателем из Флориды Шиленом Пателем и его отцом, доктором Кираном К. Пателем, достигла соглашения о приобретении 87,8 процента акций клуба.

Поглощение уже одобрено английской футбольной лигой и будет завершено на следующей неделе.

После 31 тура «Вест Бромвич» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 52 очка.