Травма Тиагу в матче с «Кристал Пэлас» оказалась несерьезной
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Тиагу Алькантара избежал серьезного повреждения в матче 5-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:0).
«Единственное, что омрачило матч — травма Тиагу, но мы надеемся, что с ним не произошло ничего серьезного. Он просто почувствовал боль в икроножной мышце, с ним не должно быть ничего серьезного», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.
В сезоне-2021/22 Тиагу провел 5 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 результативная передача. 30-летний испанец не смог завершить матч против «Кристал Пэлас» из-за повреждения, на 62-й минуте встречи вместо него появился Наби Кейта.
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Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/443899-thiago-alcantara-injury-update
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