Клопп поздравил Мане с 100-м голом за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил нападающего мерсисайдцев Садио Мане с 100-м голом за команду.

«Садио сделал огромный вклад в успех «Ливерпуля». Многие забывают про 100 голов Мане, но он упорно работал как в атаке, так и в защите. 100 голов — это просто очередная отметка, число, есть много других чисел, которые тоже важны, но я рад, что Садио достиг этой отметки. В истории клуба таких игроков было всего 18, если я не ошибаюсь. В наше время футболисты не задерживаются в той или иной команде, я рад, что работаю с Мане уже 5 лет», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

Мане выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. 29-летний сенегалец забил 100-й гол за команду в матче 5-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:0).