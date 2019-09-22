Подписчики сервиса «Окко Спорт» массово жалуются на отсутствие трансляции матча 6-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ливерпулем» (1:2). Платформа обладает эксклюзивными правами на показ игр английской премьер-лиги на территории России.

В социальных сетях пользователи пишут, что трансляции нет ни на одной из платформ, где работает сервис «Окко Спорт». На замечания в Twitter официальный аккаунт сервиса отвечает, что причина — в технических проблемах, над решением которых ведется работа.

Среди недовольных оказался и полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.

— «Окко Спорт» сделает нормальную трансляцию футбола или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально, — написал в своем Twitter Оздоев. — Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь.