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Трансляция матча «Челси» — «Ливерпуль» сорвалась. Негодуют даже футболисты РПЛ

20:41
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Подписчики сервиса «Окко Спорт» массово жалуются на отсутствие трансляции матча 6-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ливерпулем» (1:2). Платформа обладает эксклюзивными правами на показ игр английской премьер-лиги на территории России.

В социальных сетях пользователи пишут, что трансляции нет ни на одной из платформ, где работает сервис «Окко Спорт». На замечания в Twitter официальный аккаунт сервиса отвечает, что причина — в технических проблемах, над решением которых ведется работа.

Среди недовольных оказался и полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.

— «Окко Спорт» сделает нормальную трансляцию футбола или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально, — написал в своем Twitter Оздоев. — Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь.

Челси — Ливерпуль

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