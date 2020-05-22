Трансферное окно в АПЛ могут продлить до марта

Трансферное окно английской премьер-лиги может оставаться открытым до марта 2021 года, сообщает Express.

Финансовые последствия пандемии коронавируса означают, что некоторым клубам, вероятно, придется полагаться на продажи игроков, чтобы сбалансировать свое финансовое положение.

Сохранение следующего трансферного окна открытым до января уже обсуждалось, но теперь возможно, что командам предоставляется три дополнительных месяца, чтобы помочь защитить их долгосрочное будущее.