«Тоттенхэм» выступил с резким заявлением по поводу переноса матча против «Арсенала»

Матч 22-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» был перенесен решением лиги. «Шпоры» на официальном сайте выступили с заявлением по этому поводу.

«Мы сожалеем, что было принято решение перенести матч.

Это решение было принято после официального обращения «Арсенала». Клуб ссылался на то, что в команде много случаев заражения коронавирусом, а также травмированных игроков.

Мы крайне удивлены, что это запрос был удовлетворен.

Наш клуб был дисквалифицирован из Лиги Европы, несмотря на большее количество положительных тестов на COVID в команде. Мы также обращались в свое время с просьбой о переносе матча, но лига утвердила это решение только после аналогичного запроса «Лестера».

Мы не считаем данные действия последовательным и отвечающими правилам», — говорится в заявлении на сайте «Тоттенхэма».

Club statement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2022

Игра должна была пройти в воскресенье, 16 января, однако Премьер-лига перенесла ее на другой день.