«Тоттенхэм» сократил зарплаты всем сотрудникам клуба на 20 процентов. Меры не коснулись футболистов
«Тоттенхэм» сократил зарплаты всем сотрудникам клуба в связи с пандемией коронавируса, сообщается в заявлении президента клуба Дэниэла Леви на официальном сайте клуба.
В заявлении говорится, что все 550 сотрудников «шпор» отправлены в отпуск, а их зарплаты за апрель и май сокращены на 20 процентов. Сообщается, что принятые меры необходимы для сохранения рабочих мест в клубе. При этом, зарплаты футболистов не сокращены.
Message from the Chairman.— Tottenham Hotspur (at ?) (@SpursOfficial) March 31, 2020
«Тоттенхэм» стал вторым клубом АПЛ, который сократил зарплаты сотрудникам клуба, чтобы уменьшить расходы в связи с паузой в чемпионате из-за пандемии коронавируса. Ранее на подобные меры пошел «Ньюкасл».
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.
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