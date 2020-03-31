Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» сократил зарплаты всем сотрудникам клуба на 20 процентов. Меры не коснулись футболистов

13:44
Теги:

«Тоттенхэм» сократил зарплаты всем сотрудникам клуба в связи с пандемией коронавируса, сообщается в заявлении президента клуба Дэниэла Леви на официальном сайте клуба.

В заявлении говорится, что все 550 сотрудников «шпор» отправлены в отпуск, а их зарплаты за апрель и май сокращены на 20 процентов. Сообщается, что принятые меры необходимы для сохранения рабочих мест в клубе. При этом, зарплаты футболистов не сокращены.

«Тоттенхэм» стал вторым клубом АПЛ, который сократил зарплаты сотрудникам клуба, чтобы уменьшить расходы в связи с паузой в чемпионате из-за пандемии коронавируса. Ранее на подобные меры пошел «Ньюкасл».

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир