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Сегодня, 10:47

«Тоттенхэм» претендует на полузащитника «Аякса» Кудуса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Аякса» Мохаммедом Кудусом, сообщает Goal.

По информации источника, «шпоры» впечатлены игрой 22-летнего ганца и хотят подписать его этим летом.

Кудус выступает за «Аякс» с июля 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Футбол
ФК Аякс
ФК Тоттенхэм Хотспур
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