«Тоттенхэм» претендует на полузащитника «Аякса» Кудуса

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Аякса» Мохаммедом Кудусом, сообщает Goal.

По информации источника, «шпоры» впечатлены игрой 22-летнего ганца и хотят подписать его этим летом.

Кудус выступает за «Аякс» с июля 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.