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Сегодня, 10:49

АПЛ хочет публиковать переговоры судей с ВАР после матчей, чтобы повысить прозрачность решений

Карен Саркисян
Корреспондент
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Глава Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричард Мастерс заявил, что лига планирует обеспечить зрителям доступ к записям переговоров судей с ВАР. По его словам, эта идея получила широкую поддержку.

«Существует общее мнение, что это хорошо, — приводит слова Мастерса The Times. — АПЛ хочет стать более открытой для людей с точки зрения принятия решений арбитрами. Мы хотим показывать болельщикам, как принимаются решения».

АПЛ рассчитывает, что публикация переговоров сулей повысит прозрачность принимаемых решений. Записи планируется выкладывать только после матчей, так как выведение переговоров в прямой эфир на данный момент не разрешено.

Напомним, что бывший английский арбитр Говард Уэбб, возглавлявший судей в МЛС, в ближайшее время сменит Майкла Райли на аналогичном посту в АПЛ.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/6a3c6384-11df-11ed-b7ce-9b24bf628db2?shareToken=265c91e39252e6e91b2607c168f4ed0b
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