«Челси» продаст Алонсо в «Барселону», если купит защитника «Брайтона» Кукурелью
«Челси» близок к покупке защитника «Брайтона» Марка Кукурельи, сообщает The Guardian.
По информации источника, если переговоры по 24-летнему испанцу завершатся успешно, лондонский клуб отпустит защитника Маркоса Алонсо в «Барселону».
В прошедшем сезоне Кукурелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за Кукурелью.
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