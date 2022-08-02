«Челси» продаст Алонсо в «Барселону», если купит защитника «Брайтона» Кукурелью

«Челси» близок к покупке защитника «Брайтона» Марка Кукурельи, сообщает The Guardian.

По информации источника, е сли переговоры по 24-летнему испанцу завершатся успешно, лондонский клуб отпустит защитника Маркоса Алонсо в «Барселону».

В прошедшем сезоне Кукурелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за Кукурелью.