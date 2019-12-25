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«Тоттенхэм» предложит новый контракт Дайеру

25 декабря 2019, 23:33
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Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может продлить контракт с клубом. 25-летний англичанин с приходом на пост главного тренера Жозе Моуринью стал получать больше игрового времени и готов остаться в лондонском клубе, сообщает The Telegraph.

Действующий контракт Дайера истекает в конце следующего сезона. По нему он зарабатывает 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В нынешнем сезоне Дайер принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отметился голевой передачей.

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