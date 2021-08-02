Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

Кейн сообщил руководству «Тоттенхэма» о желании перейти в «Манчестер Сити»

10:57
Теги:

Капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен сообщить руководству лондонского клуба о том, что он хочет перейти в «Манчестер Сити», сообщает Sunday Telegraph.

В июле 2021 года сообщалось, что 28-летний англичанин договорился с «горожанами» о контракте до 2026 года. «Сити» готов был заплатить за игрока 187 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

НОК Белоруссии объяснил причины вывоза легкоатлетки Тимановской из Токио в Минск
Почему Землю неминуемо ждет климатическая катастрофа
Республиканцы представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в КНР
Есть два пола: слова профессора ужаснули борцов за трансгендерность
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд