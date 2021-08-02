Кейн сообщил руководству «Тоттенхэма» о желании перейти в «Манчестер Сити»

Капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен сообщить руководству лондонского клуба о том, что он хочет перейти в «Манчестер Сити», сообщает Sunday Telegraph.

В июле 2021 года сообщалось, что 28-летний англичанин договорился с «горожанами» о контракте до 2026 года. «Сити» готов был заплатить за игрока 187 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.