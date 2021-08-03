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Кейн не вернется в «Тоттенхэм», пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити»

10:45
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Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн серьезно настроен по поводу своего ухода из лондонского клуба, сообщает The Athletic.

По данным источника, футболист не хочет возвращаться в «Тоттенхэм», пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом. Кейн уже сообщил одному из игроков «горожан» о желании перейти в манчестерский клуб. В «Сити» знают о настрое игрока.

Ранее сообщалось, что, если Кейн продолжит пропускать тренировки «Тоттенхэма» его оштрафуют.

2 августа появилась информация, что 28-летний англичанин сообщил «Тоттенхэму» о желании перейти в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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