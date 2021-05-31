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«Тоттенхэм» может пригласить в клуб Конте и Паратичи

05:49
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Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Тоттенхэм», сообщает Sport Italia.

По сведениям источника, также на пост спортивного директора лондонцы намерены пригласить Фабио Паратичи, который занимал этот пост в «Ювентусе».

Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. Он возглавлял миланцев с 2019 года и стал вместе с ними чемпионом Италии.

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