«Тоттенхэм» может пригласить в клуб Конте и Паратичи
05:49
Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Тоттенхэм», сообщает Sport Italia.
По сведениям источника, также на пост спортивного директора лондонцы намерены пригласить Фабио Паратичи, который занимал этот пост в «Ювентусе».
Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. Он возглавлял миланцев с 2019 года и стал вместе с ними чемпионом Италии.
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