«Челси» в ближайшие дни объявит о продлении контракта с Тухелем и Тиагу Силвой

Главный тренер «Челси» Томас Тухель продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшие дни 47-летний немецкий специалист проведет встречу с руководством «синих», на которой подпишет новое соглашение до лета 2023 года. Также контракт до лета 2022 года продлит защитник Тиагу Силва.

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. Вчера, 29 мая он привел «синих» к победе в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0).