Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» в ближайшие дни объявит о продлении контракта с Тухелем и Тиагу Силвой

01:40
Теги:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшие дни 47-летний немецкий специалист проведет встречу с руководством «синих», на которой подпишет новое соглашение до лета 2023 года. Также контракт до лета 2022 года продлит защитник Тиагу Силва.

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. Вчера, 29 мая он привел «синих» к победе в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Газизов считает, что Зинченко очень хорошо сыграл в финале Лиги чемпионов
Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим
Стал известен расклад, при котором Россия может не попасть в плей-офф чемпионата мира
Как Баллак смотрел финал Лиги чемпионов в стриптиз-клубе. Видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд