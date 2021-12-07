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«Тоттенхэм» может попросить о переносе ближайшего матча АПЛ из-за вспышки эпидемии коронавируса в команде

16:28
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В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса. По информации источника, семь футболистов и два члена тренерского штаба получили положительные результаты тестов на инфекцию. Имена игроков не разглашаются, сообщает Sky Sports.

Если в результате тестирования выяснится, то в составе «Тоттенхэма» есть менее 13 здоровых игроков из списка А или ни одного здорового вратаря, матч Лиги конференций против «Ренна» может быть перенесен, согласно правилам УЕФА.

В то же время The Telegprah пишет о том, что лондонцы могут попросить о переносе воскресного матча АПЛ против «Брайтона».

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Иван Шитик все материалы автора
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