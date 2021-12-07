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Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» третий месяц подряд

17:05
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва стал лучшим игроком «горожан» по итогам ноября, информирует пресс-служба клуба.

В ноябре Силва провел за «Сити» в АПЛ 3 матча, забил 2 гола. В двух матчах Лиги чемпионов он отметился одной голевой передачей.

Португалец признан игроком месяца в «Ман Сити» третий раз подряд. Ранее подобное еще никому не удавалось.

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Иван Шитик все материалы автора

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