Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» третий месяц подряд
17:05
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва стал лучшим игроком «горожан» по итогам ноября, информирует пресс-служба клуба.
В ноябре Силва провел за «Сити» в АПЛ 3 матча, забил 2 гола. В двух матчах Лиги чемпионов он отметился одной голевой передачей.
Португалец признан игроком месяца в «Ман Сити» третий раз подряд. Ранее подобное еще никому не удавалось.
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