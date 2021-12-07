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Де Хеа признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре

15:04
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа признан лучшим игроком команды в ноябре.

«С самого начала сезона я чувствую себя очень хорошо. Чувствую большую уверенность и ментальную силу. Конечно, я очень рад этой награде. Спасибо болельщикам», — приводит слова Де Хеа пресс-служба «МЮ».

На трофей также претендовали Джейдон Санчо и Криштиану Роналду.

В текущем сезоне 31-летний Де Хеа провел 20 матчей за команду во всех турнирах и пропустил 31 гол.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/david-de-gea-says-this-is-why-i-am-here-at-united

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Екатерина Савостина все материалы автора

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