Де Хеа признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа признан лучшим игроком команды в ноябре.

«С самого начала сезона я чувствую себя очень хорошо. Чувствую большую уверенность и ментальную силу. Конечно, я очень рад этой награде. Спасибо болельщикам», — приводит слова Де Хеа пресс-служба «МЮ».

На трофей также претендовали Джейдон Санчо и Криштиану Роналду.

В текущем сезоне 31-летний Де Хеа провел 20 матчей за команду во всех турнирах и пропустил 31 гол.