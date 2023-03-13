«Тоттенхэм» и Кейн позитивно относятся к продлению контракта

«Тоттенхэм» готов продлить контракт с форвардом Гарри Кейном. Сам футболист позитивно относится к будущему в лондонском клубе, сообщает журналист Дэвида Орнштейна.

По данным источника, стороны уже провели переговоры, однако окончательное решение будет принято на основе обсуждений по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что 29-летним игроком активно интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».