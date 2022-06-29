«Тоттенхэм» готов предложить за Ришарлисона «Эвертону» Бергвейна и 20 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» хочет приобрести нападающего «Эвертона» Ришарлисона, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб готов предложить «Эвертону» за 25-летнего бразильца полузащитника Стевена Бергвейна и около 20 миллионов фунтов.

Ранее «Тоттенхэм» хотел включить в сделку полузащитника Харри Уинкса, но ливерпульский клуб ответил отказом.

Отмечается, что интересен к нападающему также проявляют «Челси» и «Бавария».

В прошедшем сезоне Ришарлисон забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за ливерпульцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.