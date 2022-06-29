«Тоттенхэм» готов предложить за Ришарлисона «Эвертону» Бергвейна и 20 миллионов фунтов
«Тоттенхэм» хочет приобрести нападающего «Эвертона» Ришарлисона, сообщает The Telegraph.
По информации источника, лондонский клуб готов предложить «Эвертону» за 25-летнего бразильца полузащитника Стевена Бергвейна и около 20 миллионов фунтов.
Ранее «Тоттенхэм» хотел включить в сделку полузащитника Харри Уинкса, но ливерпульский клуб ответил отказом.
Отмечается, что интересен к нападающему также проявляют «Челси» и «Бавария».
В прошедшем сезоне Ришарлисон забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за ливерпульцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|0
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|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
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|0-0
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16
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Фулхэм
|0
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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