Бывший игрок «Лидса» считает, что Мане нужно было проявить больше уважения к «Ливерпулю»

Экс-игрок «Лидса» Ноэль Уилан прокомментировал трансфер форварда Садио Мане из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию».

«Мане мог проявить больше уважения к «Ливерпулю». Когда он находился в своей сборной, он заявил, что сенегальцы получат то, чего хотят. И это было как раз перед трансфером в Мюнхен. Ему не нужно было вмешиваться в переговоры», — цитирует Уилана Football Insider.

22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с нападающим «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.