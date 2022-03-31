«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулушевски у «Ювентуса»

«Тоттенхэм» в конце сезона обсудит полноценный переход полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, сообщает журналист Экрем Конур в своем Twitter.

21-летний швед арендован лондонским клубом до лета 2023 года. Контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2021/22 Кулушевски провел в составе «шпор» девять матчей в чемпионате Англии, забив два гола и отдав четыре результативных передачи.