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Сегодня, 17:45

«Лидс» интересуется защитником «Барселоны» Дестом

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лидс» присоединился к гонке за защитником «Барселоны» Сержиньо Дестом.

По информации TEAMtalk, английский клуб намерен потратить крупные суммы этим летом и хотел бы переманить защитника каталонской команды.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать 21-летнего голландца за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Деста 27 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он сумел отдать три голевые передачи.

Источник: https://www.teamtalk.com/leeds-united/transfer-exclusive-whites-jesse-marsch-financial-backing-two-top-targets-revealed
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