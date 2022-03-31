«Лидс» интересуется защитником «Барселоны» Дестом

«Лидс» присоединился к гонке за защитником «Барселоны» Сержиньо Дестом.

По информации TEAMtalk, английский клуб намерен потратить крупные суммы этим летом и хотел бы переманить защитника каталонской команды.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать 21-летнего голландца за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Деста 27 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он сумел отдать три голевые передачи.