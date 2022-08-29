«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Атлетико» Феррейру-Карраско

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Атлетико» о переходе полузащитника Янника Феррейры-Карраско в лондонский клуб, сообщает The Telegraph.

Мадридский клуб хочет получить за 28-летнего бельгийца около 30 миллионов евро. Если футболист перейдет в «Тоттенхэм», то он станет восьмым новичком команды в нынешнее летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что игрок не против остаться в «Атлетико», но его новый агент подыскивает клуб, где бельгийцу будут платить более высокую зарплату.

В прошлом сезоне Карраско сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.