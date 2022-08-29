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Сегодня, 20:26

«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Атлетико» Феррейру-Карраско

Иван Шитик
Корреспондент
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«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Атлетико» о переходе полузащитника Янника Феррейры-Карраско в лондонский клуб, сообщает The Telegraph.

Мадридский клуб хочет получить за 28-летнего бельгийца около 30 миллионов евро. Если футболист перейдет в «Тоттенхэм», то он станет восьмым новичком команды в нынешнее летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что игрок не против остаться в «Атлетико», но его новый агент подыскивает клуб, где бельгийцу будут платить более высокую зарплату.

В прошлом сезоне Карраско сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Янник Феррейра-Карраско
ФК Атлетико
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
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 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
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 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
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 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
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 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
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Фулхэм – Брайтон
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 - : -
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 - : -
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Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
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 - : -
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Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
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Ливерпуль – Ньюкасл
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

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П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
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Ливерпуль

 2 1 0
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Челси

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