Нападающий «Аякса» Антони прибыл в Англию для прохождения медосмотра перед переходом в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аякса» Антони 29 августа прилетел в Англию. Он должен пройти медобследование, после чего будет объявлено о его переходе в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Аякс» может получить в общей сложности 102 миллиона евро с учетом бонусов за переход бразильского вингера.

22-летний футболист подпишет контракт с английским клубом до 2027 года с опцией продления.

В нынешнем сезоне Антони забил два мяча и отдал две результативные передачи в трех матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.