«Тоттенхэм» готов заплатить за Порро 45 миллионов евро

«Тоттенхэм» близок к покупке правого защитника «Спортинга» Педро Порро. Стороны договорились о цене на игрока сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «шпоры» заплатят за игрока 45 миллионов евро.

Клубы должны закрыть сделку в ближайшее время. Порро попрощается с одноклубниками, после чего вылетит в Лондон.

В сезоне-2022/23 Порро забил 3 гола и сделал 11 результативных передач в 24 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.