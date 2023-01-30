Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на трансфер нападающего Энтони Гордона из «Эвертона» в его команду.

«Я рад, что мы подписали Энтони — он лучший, лучший талант. Буду рад работать с ним, развивать его, и я с нетерпением жду возможности увидеть, на что он способен в футболке «Ньюкасла», — цитирует Хау официальный сайт «сорок».

«Ньюкасл» подписал игрока вчера, 29 января, портал Transfermarkt.com оценил сделку в 45,6 миллиона евро. Это первый трансфер команды в январе.