«Тоттенхэм» готов продать Деле Алли в январе
08:25
«Тоттенхэм» может продать полузащитника Деле Алли в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По информации источника, «шпоры» готовы отпустить 25-летнего англичанина, в случае если получат хорошее предложение.
В сезоне-2021/22 Алли принял участие в 11 матчах «Тоттенхэма», на его счету 2 гола и результативная передача. При этом в октябре футболист сыграл лишь в одном матче из пяти: он провел 90 минут в игре с «Витессом» (0:1) в Лиге конференций и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 30 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2916658/2021/10/27/whats-happened-to-dele/
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