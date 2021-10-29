Агент Лукаку рассказал, что форвард мог перейти в «Манчестер Сити»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку сообщил, что форвард мог оказаться в «Манчестер Сити» в 2020 году.

«Манчестер Сити» пытался подписать Ромелу в 2020 году. Тогда была пандемия, было сложно куда-то прилететь, чтобы провести встречу. «Манчестер Сити» делал конкретное предложение, все было серьезно, но позднее клуб внезапно изменил свое мнение, или решил, что не готов подписывать Лукаку. Впрочем, было трудно представить, что сделка состоится, потому что Ромелу на тот момент все еще не стал чемпионом с «Интером», а ему очень хотелось этого", — приводит The Telegraph слова Пасторелло.

Лукаку перешел в «Интер» из «Челси» в августе 2021 года, портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 115 миллионов евро.