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Павлюченко о Кейне: «Раньше по мячу толком попасть не мог»

Роман Павлюченко вспомнил, как в «Тоттенхэме» Кейн не мог попасть по мячу
21:07
Гарри Кейн. Фото Getty Images
Гарри Кейн. Фото Getty Images
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Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» поделился впечатлениями от игры вместе с нападающим Гарри Кейном.

— Ты говорил, что Гарри Кейн, когда вы играли вместе, был так себе игроком...

— Тогда он был совсем молодым парнем. Лет 17-18. Он с нами тренировался, но в премьер-лиге практически не играл. Сидел на замене. То же самое и Бэйл. Тогда казалось, ну Бэйл и Бэйл. А потом один сезон, и он превратился в машину. Люди работают, ставят перед собой цели. Мы все рождаемся талантливыми. Кто больше работает и требует от себя, тот и достигает цели. Так и Кейн. Раньше я думал, как он вообще в футбол собирается играть. По мячу толком попасть не мог. Огромное количество тренировок — и вот какой результат мы видим. Он просто в порядке.

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