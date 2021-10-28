Павлюченко о Кейне: «Раньше по мячу толком попасть не мог»

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» поделился впечатлениями от игры вместе с нападающим Гарри Кейном.

— Ты говорил, что Гарри Кейн, когда вы играли вместе, был так себе игроком...

— Тогда он был совсем молодым парнем. Лет 17-18. Он с нами тренировался, но в премьер-лиге практически не играл. Сидел на замене. То же самое и Бэйл. Тогда казалось, ну Бэйл и Бэйл. А потом один сезон, и он превратился в машину. Люди работают, ставят перед собой цели. Мы все рождаемся талантливыми. Кто больше работает и требует от себя, тот и достигает цели. Так и Кейн. Раньше я думал, как он вообще в футбол собирается играть. По мячу толком попасть не мог. Огромное количество тренировок — и вот какой результат мы видим. Он просто в порядке.