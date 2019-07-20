"Тоттенхэм" готов платить Эриксену 200 тысяч фунтов в неделю

"Тоттенхэм" не оставляет попыток убедить полузащитника Кристиана Эриксена остаться в команде. Клуб готов серьезно увеличить его оклад, утверждает The Daily Mail.

По действующему соглашению, 27-летний хавбек зарабатывает 4 миллиона фунтов в год. "Тоттенхэм" уже был готов удвоить эту сумму, в таком случае еженедельная зарплата датчанина составила бы почти 160 тысяч фунтов. Теперь "Шпоры" готовы повысить свое предложение до 200 тысяч в неделю.

Ранее сообщалось, что активный интерес к Эриксену проявляют ведущие испанские клубы: "Реал", "Барселона" и "Атлетико". Контракт полузащитника с "Тоттенхэмом" рассчитан еще на один год.