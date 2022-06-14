«Тоттенхэм» близок к покупке полузащитника «Брайтона» Биссума

«Тоттенхэм» близок к покупке полузащитника «Брайтона» Ива Биссума, сообщает The Times.

По данным источника, «шпоры» согласовали покупку 25-летнего малийца, футболист должен будет пройти медицинское обследование на этой неделе.

Трансфер обойдется «Тоттенхэму» в сумму около 25 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Биссума забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 28 матчах за «Брайтон».