«Манчестер Юнайтед» предложил 60 + 10 миллионов евро за де Йонга. «Барселона» отказала

«Манчестер Юнайтед» предложил 60 + 10 миллионов евро за де Йонга, но получил отказ

«Манчестер Юнайтед» пытается приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Как сообщает издание The United Stand, английский клуб сделал устное предложение по 25-летнему полузащитнику в размере 60 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро «МЮ» предложил в виде бонусов.

По данным источника, «Барселона» отказалась продавать де Йонга за такую сумму. Каталонский клуб хочет получить около 85 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.