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«Манчестер Юнайтед» предложил 60 + 10 миллионов евро за де Йонга. «Барселона» отказала

«Манчестер Юнайтед» предложил 60 + 10 миллионов евро за де Йонга, но получил отказ
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» пытается приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Как сообщает издание The United Stand, английский клуб сделал устное предложение по 25-летнему полузащитнику в размере 60 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро «МЮ» предложил в виде бонусов.

По данным источника, «Барселона» отказалась продавать де Йонга за такую сумму. Каталонский клуб хочет получить около 85 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://twitter.com/UnitedStandMUFC/status/1536381720802607105

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ТМ 2.5

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Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
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22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
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