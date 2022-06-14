«Астон Вилла» близка к продлению контракта с Эшли Янгом

«Астон Вилла» ведет переговоры по продлению контракта с защитником Эшли Янгом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны близки к соглашению. И клуб, и 36-летний англичанин хотят продлить сотрудничество.

С большой долей вероятности новый контракт футболиста будет действовать до конца сезона-2022/23.

Эшли Янг вернулся в «Астон Виллу» в июле 2021 года. До этого он выступал за команду с января 2007 года по июль 2011 года.

В сезоне-2021/22 Янг сделал 2 результативных передачи в 25 матчах за «Астон Виллу».