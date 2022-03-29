Главный тренер «Севильи» Лопетеги отреагировал на слухи о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Севильи» Хуан Лопетеги отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Я уже неоднократно заявлял: я сейчас нахожусь там, где хочу быть. Я счастлив. В «Севилье» я могу развивать себя наилучшим образом. У меня нет никаких сомнений. Я чувствую уверенность клуба с первого дня работы», — приводит ABC Sevilla слова Лопетеги.

Ранее появлялась информация о том, что Лопетеги входит в список кандидатов на пост в «Манчестер Юнайтед» вместе с Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эриком тен Хагом («Аякс»).