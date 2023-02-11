Тиагу Силва: «Не мог себе представить, что проведу в «Челси» четыре года»

Защитник «Челси» Тиагу Силва прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение с 38-летним бразильцем рассчитано до 2024 года.

«Честно говоря, я так счастлив продолжить свою карьеру в «Челси». Когда я присоединился к клубу, контракт был рассчитан всего на один год. Сейчас это уже четвертый! Я не мог себе этого представить, но на самом деле для меня это особенный момент — подписать контракт и остаться в «Челси», — цитирует пресс-служба клуба Силву.

Бразильский защитник с 2020 года выступает за лондонский клуб. В этом сезоне он сыграл в 24 матчах во всех турнирах, отметился двумя голевыми передачами и получил две желтые карточки.