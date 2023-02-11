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Тиагу Силва: «Не мог себе представить, что проведу в «Челси» четыре года»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тиагу Силва.
Фото Global Look Press

Защитник «Челси» Тиагу Силва прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение с 38-летним бразильцем рассчитано до 2024 года.

«Честно говоря, я так счастлив продолжить свою карьеру в «Челси». Когда я присоединился к клубу, контракт был рассчитан всего на один год. Сейчас это уже четвертый! Я не мог себе этого представить, но на самом деле для меня это особенный момент — подписать контракт и остаться в «Челси», — цитирует пресс-служба клуба Силву.

Бразильский защитник с 2020 года выступает за лондонский клуб. В этом сезоне он сыграл в 24 матчах во всех турнирах, отметился двумя голевыми передачами и получил две желтые карточки.

Тиагу Силва. «Челси» продлил контракт с Тиагу Силвой

Тиагу Силва
ФК Челси
0
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«Челси» продлил контракт с Тиагу Силвой
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
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 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
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Ман. Сити – Астон Вилла
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Ливерпуль – Эвертон
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Гарри Кейн

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