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Тиагу Силва подписал новый контракт с «Челси»

17:56
Тиагу Силва. Фото ФК «Челси».
Тиагу Силва. Фото ФК «Челси».
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Защитник «Челси» Тиагу Силва подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Таким образом, новый контракт 36-летнего бразильского футболиста будет действовать до окончания сезона-2021/22.

В прошлом году Силва перешел в «Челси» после восьми лет выступлений в «ПСЖ».

Вместе с лондонским клубом он стал победителем Лиги чемпионов.

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