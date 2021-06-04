Тиагу Силва подписал новый контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Тиагу Силва подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Таким образом, новый контракт 36-летнего бразильского футболиста будет действовать до окончания сезона-2021/22.

Thiago Silva contract extended. ? — Champions of Europe ? (@ChelseaFC) June 4, 2021

В прошлом году Силва перешел в «Челси» после восьми лет выступлений в «ПСЖ».

Вместе с лондонским клубом он стал победителем Лиги чемпионов.