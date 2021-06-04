Тиагу Силва подписал новый контракт с «Челси»
17:56
Защитник «Челси» Тиагу Силва подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.
Таким образом, новый контракт 36-летнего бразильского футболиста будет действовать до окончания сезона-2021/22.
В прошлом году Силва перешел в «Челси» после восьми лет выступлений в «ПСЖ».
Вместе с лондонским клубом он стал победителем Лиги чемпионов.
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