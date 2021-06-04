Биссума дал предварительное согласие на переход в «Арсенал»

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума в летнее трансферное может перебраться в «Арсенал». 24-летний малиец является болельщиком клуба из Северного Лондона и дал свое предварительное согласие на переход, утверждает The Telegraph.

В прошлом сезоне Ив Биссума провел за «Брайтон» 39 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить два мяча.

Контракт хавбека с «Брайтоном» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость его трансфера в 17 миллионов евро.