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Биссума дал предварительное согласие на переход в «Арсенал»

17:15
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Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума в летнее трансферное может перебраться в «Арсенал». 24-летний малиец является болельщиком клуба из Северного Лондона и дал свое предварительное согласие на переход, утверждает The Telegraph.

В прошлом сезоне Ив Биссума провел за «Брайтон» 39 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить два мяча.

Контракт хавбека с «Брайтоном» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость его трансфера в 17 миллионов евро.

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